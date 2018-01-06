В Николаевской области задолженность по зарплате составила 105,3 миллиона гривен

В Николаевской области сумма долга перед работникам предприятий и учреждений в течение ноября увеличилась на 2,4% (на 2,5 миллиона гривен) и на 1 декабря составила 105,3 миллиона гривен.

Об этом сообщили в Главном управлении статистики в Николаевской области.

В структуре общей суммы задолженности 77,9% (82 миллиона) не выплачены персоналу экономически активных предприятий, 21,8% (23 миллиона) приходится на предприятия-банкроты. Объем долга работникам экономически активных предприятий в течение ноября вырос на 3,1% (на 2,4 миллиона гривен).

Реальная заработная плата в ноябре 2017 по сравнению с октябрем сократилась на 1,3%, с ноябрем 2016 года – выросла на 19,6%. Средняя номинальная заработная плата в ноябре 2017 составляла 6822 гривны, что на 0,3 % ниже чем в октябре, но значительно больше, чем в ноябре 2016 (на 37,5%).

Напомним, что ранее работники «Николаевского судостроительного завода» (бывший Судостроительный завод имени 61 коммунара) неоднократно перекрывали дорогу к Варваровскому мосту, требую погасить долги по зарплате.