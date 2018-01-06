Каждый украинец получит медицинскую страховку от государства бесплатно, - глава Минздрава

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Каждый гражданин Украины получит медицинскую страховку от государства бесплатно.

Об этом заявила и.о. Министра здравоохранения Ульяна Супрун, сообщает «Правительственный портал».

- На первичном звене пациенты не должны оплачивать ничего: здесь есть 100% покрытия от государства. Те тарифы, которые определяются, это тарифы, сколько государство будет платить врачам. Пациент не платит тарифы – он получает услуги бесплатно, он уже заплатил за свою страховку, платя налоги, - отметила Супрун.

Напомним, ранее глава Минздрава предлагала бесплатно выдавать украинцам лекарства от депрессии.

Вадим Богданов

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