Каждый украинец получит медицинскую страховку от государства бесплатно, - глава Минздрава

Каждый гражданин Украины получит медицинскую страховку от государства бесплатно.

Об этом заявила и.о. Министра здравоохранения Ульяна Супрун, сообщает «Правительственный портал».

- На первичном звене пациенты не должны оплачивать ничего: здесь есть 100% покрытия от государства. Те тарифы, которые определяются, это тарифы, сколько государство будет платить врачам. Пациент не платит тарифы – он получает услуги бесплатно, он уже заплатил за свою страховку, платя налоги, - отметила Супрун.