Николаевские налоговики опубликовали график, по которому они будут проверять предприятия

ГФС опубликовала график проведения документальных плановых проверок налогоплательщиков на 2018 год.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной фискальной службы в Николаевской области.

График опубликован на официальном портале ГФС Украины и доступен по этой ссылке.

«Следует отметить, в соответствии со статьей 77 Налогового кодекса Украины план-график документальных плановых проверок на текущий год оглашается на официальном веб-сайте центрального органа исполнительной власти, который реализует государственную налоговую и таможенную политику, до 25 декабря предыдущего года», - пояснили в налоговой.

Напомним, что ранее ГФС предупреждала николаевцев, что мошенники рассылают SMS о налоговом долге.