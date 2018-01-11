В Матвеевке черниговский подрядчик сделал капремонт дороги, а договор заключил после выполненных работ

В Николаеве черниговское ЧП «Шляхрембуд №17» сделало капитальный ремонт дороги частного сектора в микрорайоне Матвеевка больше, чем за 2,5 миллиона гривен.

Об этом свидетельствуют договоры, опубликованные на «prozoro».

Так, согласно одному из договоров, подрядчик обязался сделать капитальный ремонт дороги частного сектора по улице 2-я Песчаная от улицы Матвеевской до дома №24 в Центральном районе Николаева. Площадь ремонта дороги составляет 2540 квадратных метра. Также отмечается, что цена данного договора была снижена с 1 499 635 гривен до 1387355 гривен.

В соответствии со вторым договором, «Шляхрембуд №17» сделал капитальный ремонт дороги частного сектора по улице Маршала Чуйкова от улицы 2-я Песчаная до дома №48 в Центральном районе Николаева. Площадь отремонтированной дороги составляет 2250 квадратных метров, стоимость работы подрядчика на этом участке также была снижена: с 1 327 898 гривен до 1221290 гривен.

Также стоит отметить, что на данных участках дороги уже видны нарушения целостности покрытия.

Прибывшему на место корреспонденту «Преступности.НЕТ» один из жителей микрорайона в комментарии сообщил, что ремонтные работы на данных участках были начаты приблизительно в начале декабря 2017 года.

Примечательно, что договор был подписан 27 декабря 2017 года, а 28 декабря Администрация Центрального района Николаевского городского совета, которая является заказчиком работ, заплатила подрядчику 2608645 гривен за выполненный ремонт дороги.

В свою очередь, глава Администрации Центрального района Александр Береза на вопрос корреспондента «Преступности.НЕТ» касательно качества выполнения капитального ремонта асфальтового покрытия, ответил, что технадзор по факту выполнения ремонта дороги принял работу. Кроме того, по его словам, в самом договоре указано, что «действие договора распространяется на отношения, которые возникли до подписания». Однако удостовериться в словах Березы на данный момент не представляется возможным, поскольку на платформе «Прозорро» были обнародованы исключительно дополнительные соглашения к данным двум договорам, при этом самих договоров нет.

Напомним, что днепропетровская фирма за ₴ 3,5 миллиона взялась отремонтировать почти 7 тысяч квадратных метров дороги в Николаеве меньше чем за месяц.