Савченко надеется в этом году закончить ремонт трассы на Снигиревку, который провалился из-за недофинансирования

В 2017 году 48,3 километров автодороги Т-15-08 «Калиновка - Снигиревка - Березнеговатое» выполнено в первом слое асфальтобетона и 8,6 километров – готовы с верхним слоем щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА), а полностью отремонтировать трассу планируют в течение 2018 года.

Об этом председатель Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко написал на своей странице в Facebook.

«Несмотря на то, что у нас изъяли 160 миллионов гривен средств таможенного эксперимента, на которые мы рассчитывали и планировали полностью завершить эту автодорогу, работы по регенерации и обустройство первого слоя Т-15-08 полностью завершены», – отметил губернатор.

Также он указал, что в минувшем году на Т-15-08 выполнено и оплачено работ на сумму почти 313 миллионов гривен(86,9 миллионов - госбюджет; 18,1 миллионов - областной бюджет; 3,5 миллиона - районный бюджет; 204,4 миллиона - таможенные средства).

«Уверен, в этом году мы достроим трассу полностью и получим современную дорогу. 2018-й должен быть решающим в восстановлении дорог Николаевщины», - подытожил Савченко.

Напомним, что в полиции открыли уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами ООО «ШБ» Альтком» и ООО «Росдорстрой» при проведении дорожно-ремонтных работ на трассах Н-11 «Днепропетровск-Николаев» и Т-15-08 «Калиновка-Снигиревка-Березнеговатое».

Отметим, что изначально завершить объект планировалось до 20 октября. Об этом говорил глава Николаевской ОГА Алексей Савченко и сообщала пресс-служба администрации.