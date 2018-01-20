Горздрав просит 700 тысяч гривен для решения проблемы с услугами МРТ и КТ-обследования николаевцев

Управление здравоохранения Николаевского городского совета обратилось к руководству города с просьбой выделить 700 тысяч гривен на решение проблемы по предоставлению услуги МРТ и КТ-обследования для пациентов в неотложных состояниях.

Об этом во время брифинга, в пятницу 19 января, сообщила начальник управления здравоохранения Николаевского горсовета Ирина Шамрай.

Руководительница направления отметила, что этот вопрос неоднократно поднимался на постоянных комиссиях в горсовете и среди горожан и наконец-то у горздрава появилось решение этой проблемы.

- Мы написали письмо на городского голову. Есть проблема, которая не единожды поднималась – это обследование на компьютерном томографе и обследование на МРТ при неотложном состоянии. В первую очередь это касается тех пациентов, которые поступают круглосуточно в больницу скорой помощи. Нами был изучен опыт Одессы, где такая технология уже несколько лет работает. Мы пришли с предложением заключить договор с частными предпринимателями, которые работают на территории БСМП и предоставляют качественные услуги, - рассказала Ирина Шамрай.

По информации главного врача БСМП, ориентировочно на протяжении года в неотложном проведении МРТ и КТ-обследований нуждаются 1100 человек.

- Стоимость этой услуги будет меньше, если будет такой договор, на год это примерно 700 тысяч гривен, которые мы просим выделить управлению здравоохранения, чтобы закрыть вопрос. Пока что нет возможности купить за 25-30 миллионов гривен такую технику, в том числе, финансировать обслуживание такой техники и выплачивать зарплату работникам - еще где-то полмиллиона гривен, - прокомментировала Шамрай.

Если такое предложение будет поддержано, это поможет уменьшить расходы с бюджета и обеспечить наших пациентов необходимым обследованием.

Напомним, что исполняющая обязанности Николаевского городского головы-секретарь Николаевского городского совета Татьяна Викторовна Казакова рассказала об основных проектах, которые будут реализованы в городе в 2018 году, в числе которых было приобретение томографов 25 миллионов гривен.