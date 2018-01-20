Полиция нашла у жителя Николаевщины 200 граммов конопли

В Еланецком районе Николаевской области полиция нашла у 38-летнего местного жителя 200 граммов каннабиса.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Отмечается, что в полицию поступила информация, что житель одного из сел района хранит наркотики в своем жилище. Подозреваемый ранее был судим за незаконный оборот наркотиков.

«Чтобы проверить полученное сообщение, полицейские прибыли к мужчине домой. Хозяин дома не стал отрицать, что действительно употребляет и хранит наркотики. Мужчина выдал полицейским около 200 граммов каннабиса, которые изъяты и направлены на экспертное исследование», - отмечено в сообщении.

Начато уголовное производство по части 1 статьи 309 Уголовного кодекса Украины («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение наркотических средств без цели сбыта»). Сейчас ожидаются выводы специалистов, после чего будет решаться вопрос о привлечении подозреваемого к ответственности.

Напомним, что ранее суд оправдал обвиняемого в выращивании и хранении каннабиса николаевца.