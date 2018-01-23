Бывший чиновник Николаевской ОГА задекларировал биткойнов почти на 3 миллиона долларов

Тимур Михайловский Экс-глава управления по работе с молодежью Николаевской ОГА Тимур Михайловский задекларировал 250 биткойнов.

Соответствующая информация указана в его декларации от 3 мая 2017 года.

Кроме 250 биткойнов, которые согласно курсу на 22 января стоят около 3 миллионов долларов, Михайловский задекларировал права собственности на три квартиры в Николаеве, 50 тысяч долларов и 100 тысяч гривен. При этом Михайловский задекларировал, что купил биткоины еще в 2013 году.

Издание «Настоящее время» ранее называло Тимура Михайловского «одним из старых майнеров». Сообщалось, что в первый раз он купил биткоины, когда о криптовалютах еще мало кто знал.

- Когда я покупал, биткоин стоил, кажется, 80 долларов, – говорил Михайловский. - Я покупал для того чтобы поиграть на биржах, расплатиться за хостинг, за какие-то услуги, разные были варианты.

Отметим, что ранее Михайловский был депутатом Снигиревского райсовета и советником бывшего главы Николаевской ОГА Вадим Мерикова.

Напомним, ранее сообщалось, что новые заместители мэра Николаева подали свои декларации о доходах.