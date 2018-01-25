Николаевский зоопарк хочет построить вольер для лошадей и верблюдов за 16 миллионов гривен

В планах Николаевского зоопарка реконструкция либо постройка нового вольера для лисиц и строительство вольера для лошадей и верблюдов.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Николаевского городского совета.

В сообщении мэрии есть разночтения – сначала говорится о постройке нового вольера для лисиц, потом – о реконструкции старого, который является одним из старейших зданий в зоопарке. По предварительной оценке, на капитальный ремонт вольера для лисиц необходимо направить более 5 миллионов гривен.

- Часто неравнодушные николаевцы приносят в зоопарк лисят, енотовидных собак, пострадавших от укусов других животных или которые были найдены на улице и нуждаются в помощи. Мы проводим реабилитацию животных, а также думаем, как обеспечить им комфортные условия для проживания в зоопарке. Все лисы живут в специально оборудованных вольерах, они чистые и ухоженные. Наша главная задача сегодня – улучшить условия содержания животных, обустроить вольеры, найти новых и интересных особей, - отметил директор зоопарка Владимир Топчий. - За счет средств городского бюджета мы приобрели ограждение для нового вольера, где будут жить лисы.

- Кроме того, сделан проект вольера для лошадей и верблюдов, строительство будет стоить примерно 16 миллионов гривен. Планов много, но безусловно, их реализация зависит и от объемов финансирования, - добавил директор зоопарка.

За счет средств от хозяйственной деятельности зоопарка планируется завершить реконструкцию зимних вольеров в отделе орнитологии и омолодить коллекцию животных.

Напомним, ранее сообщалось, что в рамках европейской программы Николаевский зоопарк отправил во Францию амурского леопарда Рокота.