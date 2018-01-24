Украина обязана закупить газ у России, - глава «Нафтогаза» Коболев

Национальная акционерная компания «Нафтогаз» должна закупить не менее 4 млрд куб.м. газа у российской корпорации «Газпром» в текущем году.

Об этом заявил глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев в эфире «5 канала».

По его словам, это обязательное условие выполнения решения Стокгольмского арбитража, и на данный момент, это выгодно с точки зрения коммерции.

«Относительно закупки газа у «Газпрома». Мы получили окончательное решение Стокгольмского трибунала в части контракта купли-продажи газа. Благодаря этому решению мы уменьшили обязательный объем покупки газа с 52 млрд куб. м. до 5. Что касается наших обязательств. Минимальный объем, который мы должны отобрать по новому контракту, это 4 млрд. Цена является ниже той цены, которую мы сейчас получаем из европейского направления», — сказал Коболев.

Он также добавил, что примерная годовая потребность Украины в импорте составляет сейчас 10 млрд кубических метров.

Украина не покупает газ от контрагентов из России с 25 ноября 2015 года. Импорт газа осуществлялся исключительно из Европы. Министр энергетики Игорь Насалик 19 января выступил против покупки газа у «Газпрома».

Ранее «Нафтогаз Украины» заявил, что выиграл Стокгольмский арбитраж у «Газпрома». В украинской компании сообщили, что арбитражный суд полностью отклонил требования «Газпрома» по положению «бери или плати» на сумму 56 млрд долларов за 2009-2017 года.

Напомним, первый вице-премьер – министр экономического развития и торговли Степан Кубив заявил, что торговля с оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей не противоречит действующему украинскому законодательству.