«Плюс 30 миллиардов олигархам»: В Украине ввели новые стимулирующие тарифы на электроенергию

Кабинет министров опубликовал постановление, которым утверждается новая методика, позволяющая ввести стимулирующие тарифы для облэнерго.

Об этом сообщает «Экономическая правда»

Постановление о внесении изменений в предыдущее постановление Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, было опубликовано в газете «Урядовый курьер» и вступило в силу с 10 января.

Постановлением закладывается в так называемое RAB-регулирование доходность для облэнерго на уровне 12,5% годовых на новую базу (речь идет об инвестициях в новые активы) и также 12,5% годовых доходности на старую базу (имеющиеся активы компаний).

Фактически это означает, что облэнерго, для которых будет введено RAB-регулирование, смогут дополнительно получать 12,5% доходности на старые активы, которые у них есть, и на новые активы (все то, что они построят после введения нового регулирования).

Предварительной версией постановления предусматривалось установить 14,79% доходности на новую базу и 5% - на старую базу.

Впрочем, предыдущая версия постановления не была опубликована правительством, и не вступала в силу.

Текущая редакция опубликована, вступила в силу, и НКРЭ уже может устанавливать новые RAB-тарифы для облэнерго с нового квартала (с 1 апреля 2018 года).

Решение о переводе отдельных облэнерго на стимулирующие тарифы будут приниматься Нацкомиссией в ручном режиме.

Какие энергокомпании будут переведены на новые тарифы - пока неизвестно.

Как сообщалось ранее, в 2016 году рассматривались 11 облэнерго, которые смогут работать по RAB-тарифам.

Напомним, НКРЭКУ подготовила нормативную базу для перевода энергокомпаний на RAB-регулирование в июле 2017 года. После обнародования документа в экспертной среде началась дискуссия о целесообразности внедрения стимулирующего тарифообразования.

Премьер-министр Гройсман заявил, что в целом поддерживает внедрение RAB-регулирования с целью энергомодернизации облэнерго, но не в таком виде как это предлагает Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг.

Тем не менее, постановление было опубликовано в той редакции, которую и предложила НКРЭ.

По мнению эксперта по энергетике Андрея Геруса, введение новых тарифов позволит владельцам облэнерго получать около 30 млрд грн ежегодно, поскольку «такой RAB-тариф увеличит тариф облэнерго в 3 раза».

Также он отмечает, что «старая база» активов облэнерго была оценена по новой методике и поэтому их стоимость возросла вдвое.

Кроме этого, он считает, что ставка 12,5% на новую базу не будет побуждать облэнерго инвестировать в развитие сетей, поскольку банки предлагают более высокие процентные ставки по вкладам.

Напомним, ранее сообщалось, что государство покроет 1,5 миллиардов гривен долгов компаний Ахметова.

Справка: Стимулирующее тарифообразования или RAB-регулирование - система долгосрочного тарифообразования, основной целью которой является привлечение инвестиций в развитие и модернизацию электрических сетей. Эта система широко применяется в Европе. При стимулирующем тарифообразовании тариф для облэнерго устанавливается на три, а в дальнейшем на каждые пять лет и не увеличивается в течение указанных периодов.