Мэрия Николаева объявила тендер на аэрофотосъемку города – ожидаемая стоимость 6,5 миллионов гривен

Управление градостроения и архитектуры Николаевского городского совета объявило тендер в 6,5 миллионов гривен на проведение аэрофотосъемки.

Об этом свидетельствует информация, опубликованная на сайте публичных закупок Prozzoro.

Согласно объявлению управления архитектуры, предварительная стоимость «комплекса работ по созданию цифровых топографических карт и планов территории города Николаева на основе актуализированной аэрофотосъемки» оценивается в 6,5 миллионов гривен.

У желающих принять участие в тендере есть возможность обратиться в управление за разъяснениями и дополнительной информацией до 12 февраля. До 18 февраля принимаются жалобы на условия закупки. Конечный срок принятия предложений - 22 февраля. Сам аукцион состоится 30 марта.

При этом работы должны быть выполнены до 28 сентября. Также в тендерной документации указано, что аэрофотосъемка должна проводится с борта самолета, оборудованного специальной навигационной системой. Использование беспилотников не разрешается.

«Аэрофотосъемочные работы должны быть выполнены с использованием цифровой аэрофотосъемочной камеры с борта специализированного авиационного судна, которое имеет действующие документы летной годности по проведению аэрофотосъемочных работ, согласно требований нормативных документов в этой области. Разрешение материалов аэрофотосъемки - не хуже 5 см на земле. Во время выполнения аеросъемочных полетов должна использоваться современная навигационная система. Использование материалов космической съемки и материалов полученных с беспилотных аппаратов для выполнения услуг не разрешается», - говорится в документации.

Помимо этого указывается, что разработчик должен согласовать полученную аэрофотосъемку с Министерством обороны Украины.

«Материалы аэрофотосъемки должны пройти контрольный просмотр в соответствующем подразделении Министерства обороны Украины с целью получения права использования материалов аэрофотосъемки без грифа ограничения доступа», - говорится в документации.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что на разработку Генплана и зоннинг города Николаева нужно 6,5 миллионов гривен.