Двух николаевских экс-полицейских оштрафовали за несвоевременную подачу деклараций после увольнения

В Николаеве Центральный районный суд оштрафовал на 850 гривен двух бывших полицейских.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Экс-полицейских – бывших старшего инспектора Управления организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования ГУ Нацполиции в Николаевской области и полицейского роты полиции особого назначения – оштрафовали по части 1 статьи 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях («Несвоевременное предоставление без уважительных причин декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления»).

Обоим полицейским, ушедшим в отставку, поставили в вину то, что они подали декларации с нарушением срока, определенного законодательством.

Напомним, что ранее николаевского госисполнителя оштрафовали за то, что он не внес в декларацию премию в 140 тысяч гривен.