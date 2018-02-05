Правительство Украины утвердило проект реконструкции железной дороги на участке «Долинская-Николаев» за 6 миллиардов гривен

Кабинет министров Украины утвердил проект реконструкции участка железнодорожного транспорта «Долинская-Николаев», который предусматривает электрификацию участка, строительство второго пути и модернизацию систем сигнализации, связи и централизации управления движением поездов.

Об этом речь идет в соответствующем распоряжении Кабмина №47-р от 31 января обнародованном на официальном правительственном портале.

Общая сметная стоимость реконструкции составит около 6 миллиардов гривен, работы будут финансироваться за счет кредитных средств международных финансовых организаций.

«Реализация решения позволит существенно повысить пропускную способность одного из главных железнодорожных направлений Знамьянка- Долинская-Николаев и создаст надлежащие условия для наращивания объемов железнодорожных перевозок, повышение их эффективности и уровня транспортного обслуживания, улучшение экологической ситуации в регионе», – отмечается в комментарии к документу.

Согласно распоряжению, проект предполагает реконструкцию участка длинной 157 километров с платформами, путепроводами и мостами общей сметной стоимостью 5,89 миллиардов гривен. В том числе строительные работы обойдутся в 2,97 миллиардов гривен, закупка оборудования, мебели и инвентаря – в 1,78 миллиардов гривен, другие затраты – 1,14 миллиардов гривен.

Проект разделен на 144 пусковых комплекса, его реализация должна занять 33 месяца.

Напомним, ранее сообщалось, что «Юго-Западная железная дорога» меняет подход при формировании пригородных поездов - составы станут длиннее, а шестивагонных поездов будет не более 10 единиц.