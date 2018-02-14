Суд постановил вернуть государству участок в Рыбаковке, выделенный под строительство гостиницы

Хозяйственный суд Николаевской области отменил незаконное распоряжение Березанской райгосадминистрации о предоставлении в аренду юридическому лицу земельного участка возле Рыбаковки площадью 0,99 гектара и стоимостью 547 тысяч гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Участок государственного лесного фонда выделяли для коммерческого использования – под размещение гостиничного комплекса. Суд обязал предприятие вернуть эту землю в распоряжение государства.

«Этот земельный участок расположен в пределах прибрежной защитной полосы Черного моря, в границах которой строительство объектов запрещено. При этом Николаевская облгосадминистрация, как орган, уполномоченный на передачу указанного земельного участка в пользование, не связанное с ведением лесного хозяйства, согласие на эту передачу не предоставляла», - отметили в ведомстве.

Напомним, ранее в прокуратуре утверждали, что Березанская РГА незаконно отдала в аренду 5 гектаров на побережье Рыбаковки.