На дороги Николаевщины уже саккумулировано более 1 миллиарда гривен без учета ожидаемых поступлений от таможни

Из всех источников финансирования на ремонт, эксплуатацию дорог и проектирование уже выделено более 1 миллиарда гривен.

Об этом шла речь в ходе совместного заседания постоянных депутатских комиссий Николаевского областного совета по вопросам промышленной политики и предпринимательства, энергетики и энергосбережения, транспорта и развития инфраструктуры и по вопросам регионального развития, планирования, бюджета, финансов и инвестиций в среду, 14 февраля, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, при распределении 6,6 миллиардов гривен из Государственного бюджета Николаевской области выделили 560 миллионов, а именно:

300 миллионов – на капитальный ремонт дороги H-14 «Александровка-Кропивницкий», 200 миллионов – на текущий средний ремонт H-11 «Днепр-Николаев», 50 миллионов – на текущий средний ремонт Т-15-07 «Николаев-Парутино-Очаков», 10,7 миллионов – на проектные работы будущих периодов.

Кроме этого, на эксплуатационное содержание Службе автомобильных дорог в Николаевской области выделили 96 миллионов. А на работы на местных дорогах квалификации «О» и «С» – 287 миллионов гривен. Речь идет о средствах, которые поступили в областной дорожный фонд, созданный на прошлой сессии облсовета.

Плюс, в бюджете Николаевской области на дороги региона было предусмотрено 147 миллионов, которые в ходе данного заседания комиссий направили на завершение работ на автодороге Т-15-08 «Калиновка – Снигиревка – Березнеговатое».

Общая сумма – 1 миллиард 90,7 тысяч.

Также в облгосадминистрации рассчитывают на поступления за счет действия так называемого таможенного эксперимента в размере не менее 200 миллионов гривен. В прошлом году область получила от таможни 204 миллиона.

Стоит отметить, что в ходе совместного заседания комиссий, депутат Татьяна Демченко обвинила облгосадминистрацию в том, что область получила лишь 560 миллионов из 47 миллиардов, выделяемых на ремонт дорог в Украине. На что заместитель главы Николаевской ОГА Александр Кушнир объяснил ей и всем остальным депутатам, что речь идет о перераспределении всего 6,6 миллиарда гривен. И область в таком случае получила больше всех остальных областей.