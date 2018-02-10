Кабмин выделил на дороги Николаевщины на 2018 год наибольшую сумму из всех регионов

Кабинетом Министров Украины распределены средства, предусмотрены на развитие и содержание автомобильных дорог государственного значения на 2018 год, из которых на дороги Николаевской области предусмотрено 560 миллионов гривен.

Об этом на своей странице в Facebook написал начальник управления инфраструктуры Николаевской областной государственной администрации Андрей Максименко.

«Распределение следующее, текущий средний ремонт H-11 Днепр-Николаев 200млн. грн, Т-15-07 Николаев-Парутино-Очаков 50 млн. грн. На капитальный ремонт дороги H-14 Александровка-Кропивницкий 300 млн. грн. и 10,7 миллионов проектные работы будущих периодов», – написал Максименко.

Ранее сообщалось о том, как депутат Николаевского областного совета Александр Бондарь зафиксировал, что при ремонте трассы Н-11 «Николаев-Днепр» на участке между Новым Бугом и Казанкой используют некачественную щебеночно-песчаную смесь.

Также ранее говорилось о том, что в полиции открыли уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами ООО «ШБ» Альтком» и ООО «Росдорстрой» при проведении дорожно-ремонтных работ на трассах Н-11 «Днепропетровск-Николаев» и Т-15-08 «Калиновка-Снигиревка-Березнеговатое».

Напомним, что первый заместитель начальника Службы автомобильных дорог в Николаевской области Андрей Кристенко рассказал о том, как субподрядчик ООО «СК «Дорлидер» из-за дефектов переделывал часть выполненной работы на участке автодороги Н-11 «Николаев-Днепр» между Новым Бугом и Казанкой.