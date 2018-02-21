В январе 2018 года в бюджеты Николаевщины уплатили 77,2 миллиона гривен единого налога

В январе 2018 года органы Государственной фискальной службы Николаевщины мобилизовали в местные бюджеты 77,2 миллиона гривен единого налога, что на 23,7 миллиона гривен больше, чем в январе прошлого года.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной фискальной службы в Николаевской области.

Так, физические лица-предприниматели уплатили 37,2 миллиона гривен единого налога, а юридические лица - 40 миллионов гривен.

В соответствии с нормами Налогового кодекса Украины, размер ставок единого налога устанавливается: - для плательщиков первой группы - физических лиц-предпринимателей - в процентах к размеpу прожиточного минимума для работоспособных лиц, установленного законом нa 1 января налогового (отчетного) года; - для плательщиков второй группы - физических лиц-предпринимателей - в процентах к размеpу минимальной заработной платы, установленной законом нa 1 января налогового (отчетного) года; - для плательщиков третьей группы - физических лиц-предпринимателей и юридических лиц - в процентах от суммы полученного дохода.

Также отмечается, что для плательщиков единого налога четвертой группы - юридических лиц - сельхозтоваропроизводителей размер ставок единого налога с одного гектара сельскохозяйственных угодий и/или земель водного фонда зависит от категории (типа) земель, их расположения и рассчитывается в процентах к нормативной денежной оценке, согласно статье 293 Налогового кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что с января 2018 года платить рентную плату за специальное водопользование будут только первичные пользователи.

