Спустя две недели: Савченко распорядился направить почти 148 миллионов на ремонт снигиревской дороги

Спустя две недели после принятия решения профильными комиссиями Николаевского областного совета глава облгосадминистрации Алексей Савченко распорядился направить на ремонт автодороги Т-15-08 «Калиновка-Снигиревска-Березнеговатое» 147,9 миллиона гривен.

Об этом свидетельствует распоряжение Савченко от 1 марта, опубликованное на официальном сайте ОГА.

«Определить Службу автомобильных дорог в Николаевской области заказчиком работ, связанных с проведением текущего ремонта автомобильных дорог общего пользования государственного значения Николаевской области на условиях софинансирования», - говорится в распоряжении.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на ремонт дороги Т-15-08 в общей сложности потратили уже 311,8 миллионов, не считая того, что подрядчикам остались должны 36,3 миллионов. А для завершения работ нужно еще 209,2 миллиона.

Как известно, Андрей Максименко, занимавший должность начальника управления инфраструктуры Николаевской ОГА, назначен на должность заместителя руководителя и одновременно исполняющим обязанности Службы автодорог в области.