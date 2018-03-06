На Николаевщине депутата сельсовета оштрафовали на 850 гривен за несвоевременную подачу декларации

Николаевский районный суд привлек к административной ответственности депутата одного из сельских советов Николаевского района за совершение правонарушения, связанного с коррупцией. В результате ему необходимо будет оплатить штраф в размере 850 гривен.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

«Установлено, что указанное лицо в период декларирования в 2017 году, без уважительных причин подало декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления лишь в сентябре 2017 года, чем нарушил сроки ее предоставления в 4 месяца. К правонарушителю судом применено административное взыскание в виде штрафа в размере 850 грн», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что за 2 месяца текущего года в отношении депутатов местных советов правоохранителями области составлено 16 протоколов об административных правонарушениях, связанных с коррупцией в указанной сфере, которые направлены для рассмотрения в суды.

Напомним, что николаевского госисполнителя оштрафовали за то, что он не внес в декларацию премию в 140 тысяч гривен.