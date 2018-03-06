В ежегодный рейтинг миллиардеров от Forbes вошли семь украинских олигархов

Семь украинских бизнесменов вошли в ежегодный рейтинг миллиардеров по версии американского журнала Forbes, который был обнародован во вторник.

Об этом сообщает "Левый берег".

Самое высокое место в нем традиционно занимает владелец группы СКМ Ринат Ахметов. Его активы журналисты оценили в $5,5 млрд (в прошлогоднем рейтинге было $4,6 млрд), что позволило ему подняться на 334 место в свежем рейтинге (в прошлогоднем рейтинге было 359-е).

На 1477-е место в рейтинге со 1678-го поднялся владелец Ferrexpo Константин Жеваго, его капитал вырос с $1,4 млрд до $1,6 млрд.

Владелец "Мироновского хлебопродукта" Юрий Косюк занял 1561 место с состоянием $1,5 млрд.

Активы Виктора Пинчука оцениваются в $1,4 млрд, он занимает 1650 место; активы совладельца группы "Приват" Геннадия Боголюбова - $1,2 млрд, он 1867-й.

Игорь Коломойский и Вадим Новинский (который вернулся в ряды миллиардеров) с состоянием $1 млрд расположились на 2124 месте.

Возглавляют рейтинг владелец Amazon.com Джефф Безос ($112 млрд), основатель Microsoft Билл Гейтс ($90 млрд) и инвестор Уоррен Баффет ($84 млрд). На четвертом месте - владелец французской компании LVMH Бернар Арно, его состояние оценивается в $72 млрд.

Владелец Facebook Марк Цукерберг - на 5 месте с состоянием $71 млрд долларов.

В целом Forbes насчитал в мире 2043 миллиардера, их общее состояние составляет 7,67 триллиона долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что советник Порошенко Косюк на «широкую ногу» погулял на патриотической вечеринке в Куршевеле.