«Более 50 бутылок шампанского по €1200 каждая»: Советник Порошенко погулял на патриотической вечеринке в Куршевеле

Внештатный советник президента, украинский олигарх, Юрий Косюк устроил роскошную вечеринку на элитном горнолыжном курорте Куршевель.

Об этом сообщает «NikLife».

Интересно, что во время отдыха в ресторане La Mangeori собственник агрокорпорации «Мироновский хлебопродукт» заказал более 50 бутылок шампанского Dom Peregnion, стоимостью в 1200 евро.

«Ура !!!!!! Куршевель наш !!!!!!!! На одном из самых дорогих горнолыжных курортов мира - Courchevel 1850 в ресторане La Mangeori весь зал поет гимн Украины вместе с простым работником птицефабрики Юрием Косюком и запивает это все его заказом на Dom Peregnon по 1200 евро за бутылку (не более 50 бутылок). Спасибо парламентариям и правительству за миллиардные субсидии и дотации отечественном птицеводству. Покорили Куршевель, покорим и Сейшелы. Слава Украине!!!» - прокомментировано видео.

В опубликованном ролике видно, как Косюк подпевал украинскому гимну, который играл в ресторане, пока официанты выносили заказанное шампанское.

В пресс-службе агрохолдинга «Мироновский хлебопродукт» подтвердили присутствие главы холдинга и одновременно советника Порошенко Юрия Косюка на вечеринке в Куршевеле. Он приехал туда на день рождения друга, и был гостем, а не организатором праздника.

«Действительно, Юрий Косюк был на горнолыжном курорте Франции в качестве приглашенного гостя на дне рождения другого человека – коллеги и друга. Косюк никоим образом не оплачивал это мероприятие, поскольку это был личный праздник другого лица», - отметили в пресс-службе, не назвав имя этого друга.

Напомним, ранее сообщалось, что Косюк снова получил львиную долю дотаций из государственного бюджета.

Отметим, ранее журналист показал «Версаль» советника Порошенко возле парка «Феофания».