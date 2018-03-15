Германия планирует в ближайшие десять лет существенно сократить поставки российских угля, газа и нефти

Крупнейшим поставщиком нефти, газа и угля в Германию является Россия. Энергетическая политика Берлина в ближайшие годы пойдет вразрез с интересами российских экспортеров.

Об этом сообщает «Немецкая волна».

Ключевая проблема для них состоит в том, что Россия поставляет в Германию углеводороды, а стратегическая цель ФРГ состоит в ускоренном отказе от ископаемых энергоносителей и в форсированном развитии возобновляемой энергетики ради защиты окружающей среды и глобального климата. Новое правительство ФРГ, как говорится в коалиционном договоре, «будет стремиться к 2030 году довести долю возобновляемой энергетики примерно до 65 процентов».

С этой целью новое правительство ставит задачу уже в 2019-2020 годах увеличить генерирующие мощности «как ветропарков на суше, так и фотовольтаики соответственно на 4 гигаватта». Восемь гигаватт дополнительной мощности равны, для сравнения, приблизительно 7-8 атомным электростанциям. Одновременно должно продолжиться строительство морских ветропарков.

Дальнейшее форсированное развитие возобновляемой энергетики в Германии неминуемо приведет к ускоренному сокращению доли угля в немецкой электроэнергетике (а его роль в отоплении зданий и так уже невелика). Правда, после 2011 года, когда ФРГ взяла курс на отказ от атомной энергии, эта доля в течение нескольких лет росла, что и обеспечило российским экспортерам значительный рост поставок угля на немецкий рынок. Теперь, по всей видимости, начнется многолетний спад.

Одним из элементов этой программы, говорится в договоре коалиции, должен стать «план поэтапного сокращения и прекращения использования угля в производстве электроэнергии». Это означает, что уже со следующего года Германия может начать активно закрывать наиболее старые и вредные с точки зрения выброса углекислого газа угольные электростанции, что сократит закупки угля, в том числе в России.

Каковы перспективы у российских газовиков, понять по коалиционному договору весьма трудно, поскольку в договоре коалиции, сформировавшей немецкое правительство, природному газу уделено минимальное внимание. Там, в частности, нет ни слова про газопроводы, тем более про «Северный поток-2».

Зато есть вторая ключевая цифра. Новое правительство Германии намерено провозгласить национальной целью сокращение энергопотребления до 2050 года на 50 процентов. Достижение столь амбициозной цели должны обеспечить энергосбережение и повышение энергоэффективности во всех сферах жизни. Это – плохая новость для «Газпрома», который, обосновывая, к примеру, необходимость «Северного потока-2», исходит из растущего или хотя бы стабильного энергопотребления и, в частности, использования природного газа в Германии и в целом в ЕС.

Еще одна плохая новость для «Газпрома» состоит в том, что новое правительство ФРГ намерено «создать в Германии инфраструктуру для СПГ». Эта строчка в коалиционном договоре может означать только одно: вскоре будет принято долго откладывавшееся решение построить в североморском порту Вильгельмсхафене терминал по приему сжиженного природного газа, который станет конкурентом российскому трубопроводному газу.

Если прибавить ко всему этому планы всемерно стимулировать электромобильность и тем самым снижать потребление нефтепродуктов, то напрашивается очевидный вывод: новое правительство Меркель, если оно всерьез возьмется за дело, российских поставщиков углеводородов не обрадует.

Напомним, что ранее глава МИД Германии заявил, что санкции против РФ можно ослабить после введения на Донбасс миротворцев.