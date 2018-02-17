Глава МИД Германии считает, что санкции против РФ можно ослабить после введения на Донбасс миротворцев

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль выступил за ослабление санкций против России, если будет достигнуто соглашение о введении миротворцев ООН на Донбасс.

Об этом он сообщил в кулуарах конференции по безопасности в Мюнхене, пишет Reuters.

По словам Габриэля, «нереалистично» настаивать на полной реализации Минских договоренностей, не предлагая перед этим некоторое ослабление санкций против РФ.

Он добавил, что понимает, что его мнение отличается от официальной позиции в вопросе санкций. В то же время Габриэль подчеркнул, что в интересах мира нарушить нынешний тупик.

Глава МИД Германии заявил, что идея о введении миротворческой миссии ООН является «одним из немногих реалистичных вариантов», чтобы достичь определенного прогресса в прекращении насилия.

«Нам нужен прогресс срочно, потому что мир становится все более опасным», - резюмировал он.

Как известно, Порошенко призвал Совбез ООН отправить на Донбасс миротворцев. В частности, ООН потребуется 20 тысяч миротворцев для Донбасса, не входящих в НАТО и четырех тысяч полицейских для того, чтобы помочь решить кризис в Украине.