Николаевская Служба автодорог рассказала, какие трассы будет ремонтировать в этом году

Служба автомобильных дорог в Николаевской области опубликовала планы по ремонту дорог в этом году.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской ОГА.

Согласно государственной программе «Развитие сети и содержание автомобильных дорог общего пользования 2018» из бюджета Украины на ремонт и эксплуатационное содержание дорог государственного значения в Николаевской области утверждено финансирование в сумме 657 миллионов 290 тысяч гривен. В соответствии с распоряжением Кабинета министров Украины от 17 января 2018 №78-Р основная часть средств, выделенных из государственного бюджета, будет направлена ​​на следующие объекты:

- капитальный ремонт дороги Н-14 Александровка – Кропивницкий – Николаев общей протяженностью 11,8 километров; - текущий средний ремонт дороги Н-11 Днепр – Николаев общей протяженностью 30,6 км; - текущий средний ремонт дороги Т-15-07 Николаев – Парутино – Очаков – база отдыха «Черноморка» общей протяженностью 15,6 км.

По объекту Н-14 Александровка – Кропивницкий – Николаев, где планируется выполнять верхний слой покрытия из цементобетона, разработали проектно-сметную документацию. В настоящее время пакет документов проходит процесс комплексной государственной экспертизы. После нее будут проведены тендеры с целью определения подрядной организации для начала работ.

Кроме того, утверждено финансирование в сумме 147,9 миллиона гривен на завершение текущего ремонта трассы Т-15-08 Калиновка – Снигиревка.