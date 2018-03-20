Чтобы не тратили на «дурню»: Николаевскому облсовету предлагают отходить от практики использования «депутатских денег»

Выделение из бюджета Николаевской области средств на выполнение поручений избирателей депутатов областного совета (так называемые «депутатские деньги») – это не бюджетное планирование и от это практики необходимо отходить.

Об этом шла речь в ходе заседания комиссии Николаевского областного совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, регулирования коммунальной собственности, приватизации и капитального строительства во вторник, 20 марта, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

В частности, свое мнение по этому поводу высказал присутствующий на заседании заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Александр Кушнир. Взамен депутатам предлагается сконцентрироваться на реализации микропроектов на округах, для чего на ближайшую сессию выносится проект решения об утверждении соответствующего порядка.

- Это ставит в равные условия людей, - сказал он. - Нужно дать возможность громадам самим развиваться.

По его мнению, работа депутатов должна заключаться в разработке программ, а не в раздаче «депутатских». Он считает, что проблемы громад должны системно решаться, а не точечно. В противном случае. По его словам, можно просто весь бюджет поделить на 65 депутата и разойтись.

Поддержал Кушнира глава бюджетной комиссии облсовета, депутат Федор Барна:

- Это предложение полезное и хорошее, оно позволяет нам привлечь все громады на условиях софинансирования. Каждый депутат у себя на округе и не только на округе (потому что не каждый округ покрыт депутатом) должен отрабатывать. Он имеет возможность представить проект по упрощенной схеме и на условиях софинасирования развить громаду. Слушайте, если мы возьмем в разрезе «депутатские средства», я не хочу здесь по персоналиям, но некоторые уходили на дурню, на полную дурню… Это позволит нам вот эти деньги использовать более прозрачно. Никто нас не обвинит, что мы «депутатские» пихаем непонятно куда. Ну, в чем вопрос? Почему не поддержать эту идею?

Против этого выступили депутаты Игорь Ивануна, Татьяна Демченко и первый заместитель главы облсовета Иван Кухта.

- Зачем вы нам усложняете жизнь? - спросил Ивануна у Кушнира. - Я не усложняю ее, я выставляю в нормальное законодательное русло. Как оно должно быть по закону. Это не то, что я сам себе придумал что-то. Ну, что это за понятие «депутатские»?

Прозвучало предложение все деньги, которые планируется потратить на микропроекты, направить на «депутатские», а это порядка 38 миллионов гривен. Замглавы ОГА выступил против такого подхода.

- В прошлом году данный проект не выносился на сессию, а забалтывался аналогичным образом и сводилось все в русло, в которое вы и сейчас хотите свести: «дайте мне 500 или 300 тысяч, и я пошла», - заявил Александр Кушнир.

В итоге было предложено рекомендовать бюджетной комиссии рассмотреть вопрос о выделении «депутатских» денег параллельно с средствами на микропроекты.

Напомним, ранее сообщалось о том, что депутаты Николаевского областного совета закладывали 15 миллионов гривен в бюджете области на 2017 год на реализацию микропроектов местного развития. Однако, эти деньги так и не были использованы на эти цели, их перенаправили на аэропорт.