Монетизация льгот может принести николаевским фирмам-перевозчикам по 10 миллионов гривен в месяц

Николаевские фирмы-перевозчики от монетизации льгот на проезд могут получать в месяц по 10 миллионов гривен из городского бюджета.

Об этом заявил заместитель директора департамента труда и социальной защиты населения Николаевского городского совета Сергей Бондаренко, передает отдел информационного обеспечения горсовета.

Бондаренко коснулся этой темы на заседании рабочей группы по проверке соблюдения требований законодательства при предоставлении услуг по перевозке пассажиров на городских автобусных маршрутах.

- Льготные перевозки пенсионеров в городских и пригородных «маршрутках» регулируются постановлением Кабинета министров Украины от 17 мая 1993 года №354 «О бесплатном проезде пенсионеров на транспорте общего пользования». Постановление вступило на уровне государства, но не выгодно частным перевозчикам. Министерство социальной политики отметило, что органы местного самоуправления могут оперативно влиять на изменение ситуации на местах по реализации льготных перевозок и самостоятельно определять их объемы и предусматривать расходы.

- По подсчетам департамента труда и социальной защиты населения, на сегодняшний день в Николаеве проживает более 111 тысяч человек всех категорий льготников, имеющих право на льготный проезд. Количество поездок на одного человека четко определено законодательством – не менее 30 раз в месяц. Соответственно, в среднем стоимость компенсации фирмам-перевозчикам из городского бюджета примерно составит более 10 миллионов гривен, - сказал Сергей Бондаренко.

Он добавил, что сейчас Министерство социальной политики готовит соответствующее постановление, и если правительство его согласует, то органы местного самоуправления должны будут предусмотреть средства на монетизацию в своих бюджетах.

Отметим, что если учесть нынешнюю стоимость проезда в «маршрутках» и умножить ее на количество льготников и минимальное количество льготный поездок, то в месяц эти льготы будут обходиться в 13 миллионов 320 тысяч гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что «Евротранстехсервис» угрожает разорвать договор на перевозки в Матвеевку.