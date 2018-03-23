«Николаевоблавтодор» выиграл тендер на содержание дорог области – из «динамичных» 342 миллионов гривен пока есть только 25

Служба автомобильных дорог в Николаевской области заключила договор с государственным предприятием «Николаевский облавтодор» на содержание в 2018 году дорог государственного значения на «динамичную» сумму в 342 миллиона гривен, однако на данный момент есть только 25 миллионов гривен.

Об этом свидетельствует информация, размещенная в системе публичных закупок «ProZorro».

Согласно техническому заданию, САД заключила договор на эксплуатационное содержание автомобильных дорог общего пользования государственного значения Николаевской области.

В частности, приводится список более десятка дорог: М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск, М-13 Кропивницкий - Платоново, Н-11 Днепр - Николаев, Н-14 Александровка - Кропивницкий - Николаев, Н-24 Благовещенское - Николаев, подъезд к Международному аэропорту «Николаев», Р-55 Одесса - Вознесенск - Новый Буг, Р-75 Контрольно-пропускной пункт «Тимкове» - Балта - Первомайск - Доманевка - Александровка, Р-81 Казанка - Снигиревка - Антоновка - / Р-47 /, Т-15-03 обход города Новой Одессы, Т-15-04 Первомайск - Новоукраинка, Т-15-06 Николаев - Доманевка - Березки, Т-15-08 Калиновка - Снигиревка, Т-15-10 / Р-06 / - Арбузинка - Еланец - Новая Одесса.

Изначально на торги подавались четыре предприятия ООО «СОФИЯ ГРАНИТ», ООО «РОСТДОРСТРОЙ», ООО «ЮГ СТРОЙ КОМПАНИ» и ГП «Николаевский облавтодор». Однако предложения первых двух сразу отклонили. В связи с этим компания ООО «СОФИЯ ГРАНИТ» подала жалобу, заявив, что предложение было отклонено без причин. Еще одна компания ООО «ЮГ СТРОЙ КОМПАНИ», чье предложение было также отклонено, также пожаловалась на беспричинное отклонение, однако обе жалобы не были удовлетворены.

В итоге, САД заключил договор с ГП «Николаевский облавтодор» на «динамичную сумму» 342 миллиона 200 тысяч 800 гривен. Согласно договору, срок предоставления услуг заканчивается в декабре 2018 года.

При этом, стоит отметить, что согласно договору на данный момент заложено только 25 миллионов гривен из всей суммы, а «обязательства в пределах суммы 317 миллионов 200 тысяч 800 гривен будут зарегистрированы при увеличении плана использования бюджетных средств и оформлены в предусмотренном договоре порядком».

Напомним, что ранее САД в Николаевской области опубликовала планы по ремонту дорог в этом году.