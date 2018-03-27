70% николаевцев считают, что им недостаточно платят денег на работе, - соцопрос

В Николаеве 70% опрошенных горожан считают, что у них «плохие» (59%) и «ужасные» (11%) возможности получать достаточно денег на работе.

Данные социологического исследования опубликовала группа «Рейтинг».

Согласно опросу, в Николаеве нет людей, которым бы «отлично» платили за работу. 3% опрошенные считают свою зарплату «хорошей», а 24% - средней. В сравнительной таблице ниже Николаева по уровню оценки зарплат поставили только Северодонецк.

Негативно оценивают и возможность заниматься в Николаеве предпринимательской деятельностью. «Хорошей» такую возможность назвали только 9% опрошенных, а плохой 29% и ужасной – 6%. Основным препятствием для бизнеса называют местную коррупцию (66%) и недостаток инвестиций (52%).

А 48% николаевцев считают, что после Революции достоинства вырос уровень коррупции. 37% считают, что он остался таким же, как и был.

Напомним, ранее сообщалось, что три четверти николаевцев не довольны городским советом и мэром города.