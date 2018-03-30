Экс-мэр Николаева Гранатуров задекларировал 612 гривен зарплаты, пенсию жены и подарок от сына в 145 тысяч

Юрий Гранатуров Руководитель аппарата Николаевской облгосадминистрации, экс-мэр Николаева Юрий Гранатуров задекларировал, что в прошлом 2017 году он заработал всего 612 гривен.

Об этом свидетельствует ежегодная электронная декларация госслужащего.

В собственности у Юрий Гранатурова ничего не значится, все перечисленное имущество в декларации – принадлежит его супруге Татьяне Гранатуровой, в том числе две квартиры и два гаража в Николаеве. Автомобиль «Toyota Landcruiser 120 Prado», которым пользуется глава аппарата ОГА, принадлежит сыну.

Точно также и с доходом, все денежные поступления, кроме вышеуказанных 612 гривен, получила супруга. А именно: пенсия – 12 тысяч 660 гривен, проценты – 3 тысячи 102 гривен и 145 тысяч в качестве подарка в денежной форме от сына. Больше ничего в декларации у Гранатурова нет.

Как известно, Юрий Гранатуров на данный момент является депутатом Николаевского городского совета от «Нашего края», на должность в ОГА был назначен с 29 декабря прошло года, где и получил зарплату.