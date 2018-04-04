Этот проект уникален, – в Николаеве презентовали «RInnoHUB»

Во вторник, 3 апреля, состоялась презентация проекта «Инвестиционный кластер «Региональный инвестиционный HUB», на которой заместитель главы областной государственной администрации Александр Кушнир рассказал о важности, особенностях и этапах данной задумки.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

- Мы выиграли грант на реализацию проекта «Инвестиционный кластер «Региональный инвестиционный HUB». Именно успешная реализация проекта поддержки малого и среднего бизнеса позволила нам выиграть тендер. Мы сделали первые шаги, - отметил Кушнир.

Кроме того, Кушнир рассказал о главной цели проекта.

- Я хочу сказать, что целью данного проекта является объединение. Есть неизученные направления и в данных направлениях конкуренции нет. Этот проект по своей сути уникален. Аналогичного в Украине нет, поэтому для его реализации нужно максимально объединиться. Мы объединим весь потенциал в одну единственную цель, - рассказал он.

По его словам, участниками «RInnoHUB» могут быть необязательно ученные.

- Это и инициативная молодежь, предприниматели, люди, которые чувствуют в себе потенциал и хотят открыть собственное дело, но не могут правильно сформулировать свои идеи, а также студенты, - сообщил он.

Основой проекта является «Бизнес инкубатор», где на конкурсной основе будут отбираться люди, у которых есть идеи и желание открыть свое дело. На этом этапе с конкурсантами будут работать профессионалы, которые будут помогать им правильно реализовать задуманную идею.

Последующими этапами для реализации является «Креативная лаборатория» и «Бизнес акселерат». Конечный результат представляет из себя создание инновационных предприятий на базе высоко информационных, креативных, отечественных товаров и услуг, которые пользуются спросом на ценовых рынках.

структура проекта

Заместитель губернатора уверен, что они создали уникальную программу, которую будут копировать другие регионы.

- В Украине есть программы, которые отдельно рассматривают стартапы, есть программы, где собираются только ученые, но нигде нет такого, где все объединено, - заявил Кушнир.

Отметим, что проект будет реализовываться за счет средств государственного бюджета, которые получили от ЕС. Данный проект рассчитан на три года, а общий бюджет составляет 5,5 миллионов гривен.

Напомним, что Николаевская ОГА подала на проект 18 проектов на 170 миллионов гривен, а Инновационный кластер «Региональный инновационный HUB» стал победителем.