В Николаеве половина претендентов не прошла первый этап конкурса на должности главврачей

В Николаеве 4 апреля состоялся первый этап конкурса на занятие должностей руководителей областных коммунальных учреждений здравоохранения.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации.

На первом этапе члены конкурсной комиссии рассматривали заявления и приложенные к ним документы претендентов. Всего на участие в конкурсе на занятие должностей руководителей 11 учреждений здравоохранения документы подали 13 кандидатов.

«На занятие должностей в девяти заведениях подало документы по одному претенденту, в Николаевском областном кожно-венерологическом диспансере и Николаевской областной клинической больнице – по два кандидата. В итоге из 13 претендентов, подавших свои кандидатуры, ко второму этапу конкурса допущены только шесть. О причинах недопуска кандидатов ко второму этапу конкурсная комиссия сообщит претендентам лично, как это предусмотрено действующим законодательством. Во время второго этапа конкурса кандидаты должны публично представить свои презентации», - сообщили в пресс-службе.

Принято решение провести повторный конкурс на занятие должностей руководителей медучреждений, где был один претендент, который не смог преодолеть первый этап отбора.