Облаздрав объявил очередной конкурс на должности главврачей в десяти больничных учреждениях Николаевщины

В Управлении охраны здоровья Николаевской Облгосадминистрации объявили конкурс на должности главврачей и директора десяти учреждений.

Об этом сообщается на сайте управления.

Так, на основании распоряжения председателя Николаевской областной государственной администрации конкурс проведут на занятие таких должностей:

- главврач Николаевского областного кожно-венерологического диспансера; - главврач Николаевской областной станции переливания крови; - главврач областного врачебно-физкультурного диспансера; - главврач Николаевской областной инфекционной больницы; - главврач Николаевской областной детской клинической больницы; - главврач Николаевской областной детской инфекционной больницы;

- главврач областного Центра медико-социальной экспертизы; - главврач Николаевского областного детского туберкулезного санатория «Дубки»; - директор Николаевской областной базы специального медицинского снабжения; - главврач Николаевской областной клинической больницы.

Ранее сообщалось, что председатель Николаевской ОГА распорядился провести конкурс на должности главврачей 11 больниц и диспансеров.

Стоит отметить, что главврачей больниц в области не могут выбрать уже больше года.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что николаевцы предлагали бывшему тогда главе Николаевской ОГА Вадиму Мерикову уволить главврачей из-за коррупции в медицинских учреждениях города и области. Тогда губернатор посетовал на повальное количество взяточников среди николаевских врачей, а также анонсировал ряд кадровых изменений в руководстве больниц, но менять начальника областного управления здравоохранения отказался. Только спустя год после этого Мериков объявил конкурс на главврачей николаевских больниц.

Также ранее сообщалось о том, что тогда глава Николаевской ОГА уволил только двух главврачей – остальные в статусе «и.о.» ждали проведения конкурса.

Исполняющий обязанности главы Николаевской ОГА Вячеслав Бонь (после отставки Мерикова) заявлял, что считает, что не может взять на себя ответственность за проведение конкурсного отбора по назначению главных врачей больниц Николаевской области. В результате затянувшегося конкурса был ряд скандалов, в частности на одном из президиумов облсовета.

Напомним, что до 1 апреля 2018 года в Николаевской области намерены провести конкурсы на замещение вакантных должностей главных врачей областных медицинских учреждений.