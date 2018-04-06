В Николаеве пекарь не заключил трудовые договоры с рабочими и его оштрафовали на полмиллиона

В Николаеве областное управление Гоструда наложило на предпринимателя штраф в 576 тысяч гривен за использование труда 6 человек.

Об этом сообщили в пресс-службе управления.

По результатам внеплановой проверки предпринимателя, который занимается изготовлением хлебобулочных изделий, установили нарушение требований законодательства о труде – допуск 6 работников (среди которых один иностранец) к работе без заключения трудовых договоров.

«Во время судебного разбирательства факты, предоставленные предпринимателем относительно опровержения нарушений, были отклонены. В частности, объяснения, что работники самостоятельно отказались от трудоустройства, а привлеченный работник заменял основного работника один день, признаны безосновательными. Своим решением Николаевский окружной административный суд отказал предпринимателю в отмене штрафа», - сообщили в управлении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве составили протоколы на торговцев на Соборной – им грозит штраф до 34 тысяч гривен.