«Послевкусие плохое…»: Ущерб от сноса деревьев вдоль трассы на Снигиревку составил ₴835 тысяч – экоинспекция обратилась в полицию

Ущерб от сноса деревьев вдоль ремонтируемой автодороги Т-15-08 «Калиновка-Снигиревка» в Николаевской области составил 835 тысячи гривен.

Об этом в ходе совещания в Николаевском областном совете в пятницу, 6 апреля, сообщил начальник отдела биоресурсов Государственной экологической инспекции в Николаевской области Николай Мацуев, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Напомним, ранее сообщалось о том, что Служба автодорог Николаевской области обратится в прокуратуру из-за подрядчика, который на обочине автодороги Т-1508 незаконно повалил деревья и снял плодородный слой почвы.

По словам Мацуева, всего было уничтожено 174 дерева.

- Материалы по этому нарушению при проведении работ отправлены в Главное управление Национальной полиции в Николаевской области. По грунту – направили запрос на Службу автодорог на предоставление проекта по реконструкции вышеуказанной дороги. Только после изучения проекта, можем что-то сказать, - отметил он.

При этом он сказал, что определить виновного и привлечь его к ответственности может только полиция.

- Заявление о преступлении направляется в полицию. Полиция определяет, если ущерб существенный, то они открывают уголовное производство. В наши функции это не входит, это функции полиции, - сказал Мацуев.

По мнению первого заместителя главы облсовета Ивана Кухты, подобные ситуации нивелируют хорошее впечатление от проделанных работ.

- Мы получаем критику от людей. То, что сделано, это уже хорошо, эта наша обязанность. А вот эффект, послевкусие плохое, -заявил он.

Присутствующий на совещании исполняющий обязанности начальника Службы автодорог области Андрей Максименко заявил, что подрядчик ООО «Полтавабудцентр» нарушил требования проекта:

- У подрядчика должен был быть резервный запас земли, где они набирают землю, везут, не подгребают с поля, а везут, выкидывают, а сверху укладывают 20 сантиметров щебнем. Это что должно быть по проекту. А что они сделали по факту… Если нарушен технологический процесс, мы не платим им деньги… по предписанию они должны устранить нарушения немедленно.

Кроме того, по его словам, ООО «Полтавабудцентр» имеет непосредственное отношение к скандально известному «Дорлидеру».

Стоит отметить, что на одном из «дорожных совещаний в Николаевской облгосдаминистрации в прошлом году по вопросу ремонту снигиревской трассы докладывал основатель «Дорлидера» Араик Амирханян. При этом он представлял как раз полтавскую фирму.

Хотя на тот момент он уже находился в розыске по обвинению в нанесении легких телесных повреждений.