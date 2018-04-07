Прокуратура утверждает, что на Лагерной косе незаконно выделили участки 44 гражданам

Очаковская райгосадминистрация незаконно выделила в частную собственность 44 гражданам земельные участки общей площадью 4,25 гектара в пределах прибрежной защитной полосы Черного моря.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

«В соответствии с требованиями законодательства земли прибрежных защитных полос находятся исключительно в государственной и коммунальной собственности и могут предоставляться только в пользование и для специально определенных целей. Местная прокуратура направила в Очаковский горрайонный суд иск о признании недействительным и отмене незаконного распоряжения РГА, отмене документов на спорные земельные участки и истребовании их в собственность государства», - сообщили в прокуратуре.

Как стало известно «Преступности.НЕТ», данные участки находятся на Лагерной косе.

Напомним, ранее сообщалось, что николаевская прокуратура продолжает судиться за земли в Коблево и намерена отобрать еще один участок.