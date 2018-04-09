Компания «UC Rusal» владельца НГЗ Дерипаски заявила о риске технического дефолта после санкций США

Олег Дерипаска Введенные в пятницу министерством финансов США санкции против «UC Rusal» могут привести к техническому дефолту.

Об этом предупредил российский производитель алюминия в сообщении для инвесторов Гонконгской биржи, передают «Ведомости».

Как известно, 48,1% «UC Rusal» компания принадлежит российскому олигарху Олегу Дерипаске, а ей в свою очередь – Николаевский глиноземный завод.

Отмечается, что акции компании рухнули более чем на 49%. Так стремительно «UC Rusal» не дешевела никогда. По данным на 9.05 мск, «UC Rusal «стоит $4,83 миллиардов.

«Компания полагает, что ее включение в SDN-лист (всем американским контрагентам запрещены с компанией любые экономические связи) может привести к техническим дефолтам в отношении некоторых кредитов и облигационных займов», - говорится в сообщении.

Сейчас «UC Rusal» удовлетворяет всем требованиям перед кредиторами, выплачивает проценты по облигациям. При этом «UC Rusal» отмечает, что санкции США с высокой долей вероятности окажут существенное негативное влияние на бизнес и перспективы компании.

Напомним, 6 апреля минфин США ввел санкции против 24 россиян и 15 связанных с ними компаний. В черный список попали основные активы Олега Дерипаски – «UC Rusal», En+ и другие шесть связанных с миллиардером компаний. Американские лица обязаны прекратить коммерческие отношения с включенными в санкционный список компаниями. Это касается как деловых отношений, так и работы американцев в этих компаниях, а также владения их акциями и облигациями.