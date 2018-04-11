Депутат Исаков и мэр Сенкевич предложили «Николаевэлектротрансу» взять кредит в банке для погашения долга по электроэнергии

Депутат Николаевского городского совета, член транспортной комиссии Сергей Исаков предложил КП «Николаевэлектротрансу» взять краткосрочный кредит в банке для погашения сложившейся задолженности за потребленную электроэнергию, в размере 4 миллионов гривен. Такое предложение поддержал и городской голова Александр Сенкевич.

Об этом он заявил в среду, 11 апреля в ходе заседания депутатской комиссии по вопросам промышленности, транспорта, энергосбережения, связи, сферы услуг, предпринимательства и торговли Николаевского городского совета.

Сергей Исаков Так, Исаков поинтересовался у замначальницы по коммерческой части КП Галины Мучлер, может ли предприятие взять кредит, так называемый «овердрафт» (краткосрочный кредит, при котором банк начисляет клиенту необходимую сумму, которая еще не получена и, если клиент тратит эти деньги, банк через определенное время снимет и долг, и проценты, - ПН).

При этом, Мучлер отметила, что в случае краткосрочного кредита, предприятие уже через месяц будет обязано отдавать его, что еще усугубит проблему с задолженностью.

Александр Сенкевич - Я думаю, что Антимонопольный (комитет, - ПН) пойдет на встречу коммунальному «Электротрансу», действует всеукраинская практика, что все активно берут кредиты ЕБРР и подгоняют свою техническую базу под стандарты. Если вы сейчас рассмотрите возможность с овердрафтом в сумме 5 миллионов гривен, то я думаю, за месяц мы решим этот вопрос. Я не могу утверждать стопроцентно, но тем не менее вплоть до премьер-министра мы поедем и решим этот вопрос, - заявил Сенкевич.

Также мэр добавил, что у предприятия в «Приватбанке» размещен депозит и можно предоставить «какое-то гарантийное письмо от исполкома, в частности, за месяц залог».

Подытожив, Александр Сенкевич посоветовал вице-мэру по финансовым вопросам Сергею Диндаренко рассмотреть этот вопрос и сегодня же провести переговоры с руководством банка.

Напомним, что КП «Николаевэлектротранс» должно за потребленную электроэнергию 4,7 миллиона гривен. По мнению депутатов горсовета, причиной тому стал неправильно сформированный финансовый план предприятия на 2018 год.

Ранее коммунальное предприятие «Николаевэлектротранс» предложило депутатам Николаевского городского совета утвердить устав своего правоприемника «Научное производственно-учебное предприятие «Николаевпасстранс».