«Николаевэлектротранс» должен за электричество 4 миллиона гривен – депутаты винят в этом руководство КП

КП «Николаевэлектротранс» должно за потребленную электроэнергию 4 миллиона гривен. По мнению депутатов горсовета, причиной тому стал неправильно сформированный финансовый план предприятия на 2018 год.

Об этом стало известно в среду, 4 апреля в ходе постоянной депутатской комиссии по вопросам промышленности, транспорта, энергосбережения, связи, сферы услуг, предпринимательства и торговли Николаевского городского совета.

Перед депутатами выступила замначальника по коммерческой части КП Галина Мучлер, которая озвучила финансовый отчет за 2017 год. По ее словам, предприятие на электроэнергию потратило 10 миллионов 863 тысячи киловатт и заплатило за нее 24 миллиона 722 тысячи гривен, а за реактивную электроэнергию 219 тысяч гривен. В свою очередь заработные платы выплачены в размере 48 миллионов 400 тысяч гривен. При этом, по ее словам, убытки, которые сложились на предприятии, достигают 2 миллионов 787 тысяч гривен – недофинансирование льготных перевозок.

В свою очередь депутат Сергей Исаков поинтересовался касательно задолженности предприятия по электроэнергии.

- У меня справка вашего главного бухгалтера и по состоянию на 1 марта кредиторская задолженность 4,6 миллиона гривен. Из них на электричество ничего нет, оплата труда – 1,8 миллиона, товары и услуги, электроэнергия это же не товары и услуги, где в этой справке электроэнергия? – спросил Исаков.

На что Мучлер отметила, что электроэнергия входит именно в раздел товары и услуги. В свою очередь, Исаков заявил, что на сегодняшний день речь идет о долге в 4 миллиона гривен, а не 1,7 миллиона гривен, согласно данным документа.

-Это по состоянию на 1 марта, а сейчас на 1 апреля – 4,7 миллиона гривен, - парировала Мучлер.

- Как такое может быть? – интересовался Исаков, - они показатели счетчика снимают в конце квартала (смеется), - предположил Евтушенко.

Несмотря на это, Исаков пытался доказать, что такое положение дел сложилось скорей всего из-за просчетов главных экономистов, которые составляли финансовый план предприятия.

- У вас есть финансовый план, в нем предусмотрены расходы на электроэнергию, вам дали возможность эти затраты сделать. Так почему на 1 января электроэнергия входит в товары и услуги - 166,9 тысяч. У вас этих денег нет? Куда вы их дели? У вас в плане должны быть деньги на январь, февраль и март. Я так понимаю, что до 1 января эти деньги были, раз задолженность составляет 166,9 тысяч гривен, а сейчас они куда-то исчезли, - пытался прояснить ситуацию депутат.

Галина Мучлер В свою очередь Мучлер объяснила, что дефицит возникает в связи с тем, что потребность у предприятия одна, а в бюджете прописана сума меньше, чем требуется. Кроме того, она отметила, что на 2018 год денег на электроэнергию нет вообще.

- Как нет? Вы в финансовом плане не предусмотрели даже объемы затрат прошлого года? Цена на электроэнергию еще не увеличилась, фактически принимая тот финплан у вас цена должна была быть та, которая есть на сегодняшний день. У вас где-то там, в конце декабря будет дефицит как в прошлый раз. Почему сейчас этих денег нет? – спрашивал Исаков.

- В финансовом плане общие затраты на зарплаты и выплаты на единый социальный вклад - это 74 миллиона гривен, реально бюджетом принято 59,5 миллиона, у предприятия стоит первоочередная возможность - выплата заработных плат. Когда есть 5 миллионов в месяц, то выплачиваются заработные платы с добавлением своих собственных средств, а средств на электроэнергию просто нет, - объясняла замначальника КП.

Виталий Матвеев и Галина Мучлер Работники "Николаевэлектротранса"

Исходя из этого, Исаков сообщил, что у предприятия осталась прошлая практика – они зарезервировали до конца года средства на зарплаты, а потом получается дефицит и остатком фактически предприятие пользуется.

- Неправильно составлен финплан, или признайте, что этот финансовый план - фикция, все не так и финансовый орган утвердил не тот документ. Это начало года, это же не конец. Зачем выносить это в общественность, что катастрофа, почему нельзя сделать роспись плана и забрать деньги с того периода, и у предприятия была бы возможность и время принять нужное решение, - подытожил Исаков.

В свою очередь, депутаты посоветовали руководителю «Николаевэлектротранса» и его заместителю по коммерческим вопросам доработать финплан и отнести его в департамент экономики, после чего будет принято соответствующее решение «о возможности или невозможности внесения изменений в бюджет».

Напомним, что коммунальное предприятие «Николаевэлектротранс» предложило депутатам Николаевского городского совета утвердить устав своего правоприемника «Научное производственно-учебное предприятие «Николаевпасстранс».

Раннее сообщалось, что днем 24 марта в депо сгорел троллейбус. По данным спасателей, пожар в троллейбусе мог начаться из-за короткого замыкания.

Стоит отметить, что работники КП «Николаевэлектротранс» недовольны новым руководителем предприятия в лице Виталия Матвеева, так как он, по их мнению, не выполняет в должной мере свою работу, не обеспечивает водителей нормальными условиями работы, а также никак не следит за техническим состоянием транспорта.