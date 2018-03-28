Группа работников «Николаевэлектротранса» недовольна новым руководителем Матвеевым: «Состояние брошенности»

Работники КП «Николаевэлектротранс» недовольны новым руководителем предприятия в лице Виталия Матвеева, так как он, по их мнению, не выполняет в должной мере свою работу, не обеспечивает водителей нормальными условиями работы, а также никак не следит за техническим состоянием транспорта.

Об этом стало известно в среду, 28 марта, во время заседания постоянной комиссии Николаевского горсовета по вопросам промышленности, транспорта, энергосбережения, связи, сферы услуг, предпринимательства и торговли.

Так, водитель трамвая Наталья Цюпка сообщила, что предприятие не выпускает то количество трамваев, которое было раньше, также предприятие не предоставляет запчасти для ремонта транспорта, в связи с чем многие водители за свои деньги покупают детали и проводят ремонт.

- Когда просишь, что нужно что-то сделать, то нет запчастей, нашему новому директору (Виталию Матвееву, - ПН) не до этого. Если раньше прошлый директор в случае критической ситуации он у нас и на канаве, и вместе с нами под вагонами, и даже снег с нами чистил, и ночевал с нами, если мы не успевали заезжать. Все было… а сейчас такое ощущение, что мы идем сами по себе, что мы никому не нужны. Выживайте, как хотите, я не знаю, как это передать, просто состояние брошенности, - сообщила она.

В частности, водитель сообщила, что после того как предприятие отменило контроль безбилетников на трамваях, у предприятия сильно упала выручка, а сами контролеры две-три недели ездили на троллейбусах.

Также ее поддержал другой водитель трамвая Владислав Алешкевич, который рассказал, что и в самом депо есть много проблем, в первую очередь – нет освещения, кроме этого большие проблемы и с запчастями.

- Если раньше было один–два вагона в резерве, было чем менять сломанные трамваи, то сейчас резерва просто нет. В понедельник проблема с маршрутками была? О том, что вышло больше подвижного состава, ему неоткуда выходить. Его просто нет, то что есть, то и выходит каждый день, - прокомментировал Алешкевич.

Кроме того, много претензий к руководству высказал и постоянно жалующийся водитель троллейбуса Евгений Михненко, который опять же сообщил, что нет никаких условий для водителей, техосмотр транспорт не проходит, из-за чего самого Михненко дважды било током. В частности, он отметил, что руководство КП давит на работников: «незаконно снимает упавшие зарплаты» и «снимают премии».

Виталий Матвеев К тому же, несмотря на многие другие проблемы, которые озвучили пришедшие на заседание комиссии работники «Николаевэлектротранса», сам Виталий Матвеев отметил, что у него много работы, и за полтора месяца пребывания на должности и.о. директора КП он не успел переговорить с персоналом и поинтересоваться теми моментами, которые их интересуют.

Исходя из этого, депутаты транспортной комиссии Сергей Исаков и Владимир Садыков отметили, что проблема также и в том, что Матвеев одновременно занимается двумя несовместимыми делами: руководит предприятием и является участником процесса согласования кредитных траншей по Европейскому банку развития и реконструкции и Европейскому инвестиционному банку.

Владимир Евтушенко Сергей Исаков и Сергей Шульгач Владимир Садыков и Виталий Матвеев

Олег Манушевич В итоге, заслушав все стороны, депутаты приняли следующее решение: поручить руководителю управления транспортного комплекса, связи и телекоммуникаций городского совета Олегу Манушевичу разобраться в ситуации с невыплатой зарплат, премий и увольнением водителей, а также поручить Матвееву подготовить полный пакет документов к следующей комиссии: отчет про результаты работы на предприятии, информацию про текущее состояние на КП, план реформирования и так далее.

Напомним, что КП «Николаевэлектротранс» предложило депутатам Николаевского городского совета утвердить устав своего правоприемника «Научное производственно-учебное предприятие «Николаевпасстранс».

Ранее сообщалось, что днем 24 марта в депо сгорел троллейбус. По данным спасателей, пожар в троллейбусе мог начаться из-за короткого замыкания. В свою очередь, руководитель «Николаевэлектротранса» Виталий Матвеев озвучивал версию, что это поджог. На данный момент следствие отрабатывает две версии возникновения пожара в троллейбусном депо. При этом поджог, который он называл ранее причиной пожара, Матвеев считает «маловероятным».