В прошлом году николаевский аэропорт получил ₴2,8 миллиона дохода от размещения денег на депозите

В прошлом году коммунальное предприятие «Николаевский международный аэропорт» получил доход в размере 2,8 миллиона гривен от размещения денежных средств на депозитном счету в банке.

Об этом в ходе внеочередной сессии Николаевского областного совета сообщил заместитель главы Николаевской облгосдаминитсрации Валентин Гайдаржи.

По его словам, указанные деньги тратились на заработные платы и на другие текущие расходы аэропорта.

Также он отметил, что всего аэропорт в прошлом году получил 133 миллиона 296 тысяч гривен поступлений из разных источников, из них израсходовали 96 миллионов, львиная доля которых, а именно 68 миллионов 498 тысяч гривен была потрачена на ремонт покрытия взлетной полосы.

На вопрос, сколько денег еще нужно для того, чтобы аэропорт заработал, Гайдаржи не ответил конкретно, заявив, что ситуация проясниться на следующей неделе, учитывая то, что на предприятии работала комиссия из Госавиаслужбы, и от ее выводов будет зависеть дальнейшие действия.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на сессии 12 апреля депутаты заслушали информацию относительно использования бюджетных средств на работы в аэропорту.