В Николаеве проверят на законность все летние площадки, которые находятся на Соборной

Члены постоянной депутатской комиссии по вопросам градостроения, архитектуры и строительства, регулирования земельных отношений и экологии Николаевского городского совета поручили департаменту внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции заняться проверкой незаконных кафе, построенных на летних площадках на улице Соборной.

Об этом шла речь в ходе заседания данной комиссии в понедельник, 16 апреля.

В ходе заседания депутат от «Самопомощи» Светлана Таранова заявила, что на улице Соборной находятся павильоны с летними площадками без разрешительных документов.

- Возле выставочного центра, возле «Паприки» есть павильон, и я не нашла на него никаких документов. По тем документам, которые выдавались, это должна была быть разборная летняя площадка. На данный момент это стационарная пристройка, документов на которую я не нашла. Они пытаются дополнительно получить летнюю площадку под бар. Какая летняя площадка и под какой бар - это большой вопрос. Поэтому я бы хотела отправить этот вопрос на департамент по благоустройству для того, чтобы они нашли документы, как так появился этот навес, - заявила она.

В свою очередь, депутат от «Оппозиционного блока» Андрей Яковлев предложил изучить ситуацию с незаконными площадками по всей улице Соборной.

- Я считаю, что во всех вопросах мы должны быть объективными, говоря о пристройках, которые каким-то образом появляются, в том числе, и на Советской (Соборной - ПН), тогда нужно говорить, наверное, обо всей улице. Исходя из этого вопроса, нужно либо в комплексе изучать ситуацию со всей улицей Советской, с похожими объектами, либо не показывать предвзятого отношения к отдельным предпринимателям. Летняя площадка на то и летняя, что появляется летом. Если продлевать на летнюю площадку, то зимой она должна убираться.

В конечном итоге депутаты согласились с тем, что данный вопрос нужно направить в департамент благоустройства для последующего изучения.

- Мы рекомендуем полностью изучить состояние на улице Соборной, - добавила Таранова.

Напомним, что ранее депутаты хотели проверить законность установки торговых точек на улице Южной в Николаеве.