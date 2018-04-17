«Поменяли ремень за 20 тысяч»: в Житомире воинская часть заказала по завышенным ценам ремонт «Land Cruiser»

Военная часть А3358, расположенная в Житомире, отремонтировала автомобиль «Toyota Land Cruiser 100» на 115 тысяч гривен. Однако цены, которые военные заплатили за ремонт старого авто, оказались значительно выше рыночных.

Об этом сообщает блогер Алексей Тамразов.

Так, в системе DoZorro указано, что военная часть заключила договор на ремонт автомобиля и акт выполненных робот 19 марта. А уже на следующий день заплатила за ремонт 115 тысяч гривен.

«Не будем мелочиться и рассматривать стоимость замены ремня ГРМ (почти 20 тысяч грн) и прочих работ для не очень нового авто (год не указан, но как минимум лет десять). Остановимся только на одной «очень важной» и дорогой позиции в ремонте автомобиля ЗСУ — «Сброс сервисного интервала», — пишет он.

Оказалось, что «Сброс сервисного интервала» (простая процедура, которая занимает не менИЕ минуты) обошелся бюджету в 13,7 тысяч гривен.

«Вот как описывается данная процедура в интернете «Land Cruiser 2003 — сброс «T BELT»: вкл. зажигание, кнопкой ОДО выбираем общий пробег, выкл. зажигание, нажав и удерживая кнопку ОДО вкл. зажигание, ждем 5 сек., отпускаем, нажимаем и держим еще 5 сек. — на дисплее появится «15» , отпускаем», — пишет Тамразов.

Напомним, пресс-служба Национальной полиции сообщила, что в Новоград-Волынском районе правоохранители нашли и изъяли почти 200 единиц военной техники. подготовленной к продаже.