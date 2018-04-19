Фонд регионального развития выделит 31 миллион гривен на николаевский аэропорт

Государственный фонд регионального развития выделит 46 миллионов гривен на пять проектов для Николаевской области, в том числе и 31 миллион на ремонт светосигнального оборудования аэродрома «Николаев».

Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель главы Николаевской ОГА Александр Кушнир.

Рассмотрение проектов прошло 19 апреля в Министерстве регионального развития.

«По результатам заседания комиссии имеем позитивные результаты для Николаевской области – удалось отстоять 5 проектов, целью которых является улучшение условий проживания людей на Николаевщине. Благодаря наработкам команды Алексея Савченко, ощутимой поддержке со стороны Министерства регионального развития Украины и народных депутатов – членов бюджетного комитета (Сергей Рудык, Александр Горбунов, Константин Ищейкин, Богдан Дубневич), сегодня было согласовано выделение более 46 миллионов гривен из Фонда регионального развития на реализацию этих 5 проектов».

«Важным и ожидаемым для всей николаевской громады стало выделение финансирования в сумме 31 миллион гривен за счет средств ГФРР на реконструкцию системы светосигнального оборудования аэродрома «Николаев». Остальные средства на эти цели составит софинансирование. И теперь у трудового коллектива и нового руководителя предприятия Федора Барны появятся дополнительные возможности и ресурсы, чтобы быстрее довести до конца процесс восстановления николаевского аэропорта», - сообщил Кушнир.

Также поддержали проект реконструкции школы в селе Михайловка Казанковского района. По этому проекту средства будут использованы на внедрение в данном учебном заведении энергосберегающих технологий. Аналогичные энергосберегающие меры примут в Баштанской и двух корпусах Казанковской центральных районных больниц.