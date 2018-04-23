₴4,2 миллиона за 2,7 тысячи особей: ДЖКХ Николаевского горсовета объявил тендер на отлов и стерилизацию бездомных собак

Департамент ЖКХ Николаевского городского совета объявил тендер на отлов, стерилизацию и чипирование бездомных собак.

Соответствующая информация размещена на сайте публичных закупок «ProZorro».

Департамент хочет заказать услуги по регулированию численности бездомных животных гуманными методами (отлов, учет, транспортировка, стерилизация (или кастрация), послеоперационное содержание, клипсование и возвращения на территорию города бездомных собак. По условиям договора, количество животных, которые нужно будет подвергнуть данной процедуре, составляет 2700. За это департамент ЖКХ готов заплатить 4,2 миллион гривен.

Тендер был объявлен 20 апреля. Заявки принимаются до 4 мая.

Напомним, согласно выводам департамента ЖКХ Николаевского горсовета, в 2017 году директор КП «Центр защиты животных» Людмила Ткач допустила ряд просчетов в управлении предприятием.

При этом отмечалось, что «в 2017 году КП «Центр защиты животных» на регулирование численности бездомных животных потратило более 4 миллионов 367 тысяч гривен».

«Предприятие отловило 2372 бродячих собак, 2194 из которых стерилизовали. Однако это кардинально не улучшило ситуацию с бездомными животными», - сообщили тогда в мэрии.

Также напомним, что на сегодняшний день для разработки Программы обращения с животными и регулирования численности бездомных животных в Николаеве на 2018-2022 годы создана рабочая группа, которая разработала 2 проекта новой программы. Их судьбу должны решить депутаты городского совета.

Согласно первому проекту документа, к бездомным животным, которым в течение двух месяцев не найдут владельца, будет применяться эвтаназия. Второй проект программы предусматривает использование метода стерилизации бездомных животных с возвращением их на прежнее место жительства. Эвтаназия будет применяться исключительно к неизлечимо больным бездомным животным, в случае агрессивности животного, которое не подлежит коррекции, и к новорожденным слепым щенкам или котятам, которые не имеют собственника.