НАЗК семь месяцев проверяло декларацию депутата сельсовета из Николаевщины – нашли нарушений на 759 тысяч

Депутат Новопавловского сельского совета в Николаевской области Татьяна Молдованенко не внесла в декларацию за 2016 год 20 земельных участков площадью около 180 гектаров.

Об этом говорится в заключении Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, сообщает «Радио Свобода».

В частности, Татьяна Молдованенко не указала в своей декларации право аренды земельных участков общей площадью 11,75 гектара. Кроме этого, не было указано право собственности на два участка общей площадью 2,18 гектара. В декларации депутата нет земельных участков, находящихся в собственности ее мужа. В общем это 5 участков площадью 7,8 гектара. Депутат Молдованенко не задекларировала и право аренды ее мужа на земельные участки общей площадью 157 гектаров. Еще в декларации не было сказано о рыбном цехе площадью 88,8 квадратных метров, принадлежащем мужу Молдованенко.

Из движимого имущества не вписаны два автомобиля «ВАЗ 2121». В целом по собственным расчетам НАЗК установило недостоверность данных в декларации на сумму 759 тысяч гривен и передало информацию в Национальную полицию.

На запрос агентства депутат предоставила объяснения, что информацию об арендованной земле она не указала по незнанию правил декларирования, а также из-за отсутствия времени для сбора документов в связи с воспитанием троих детей. Проверка декларации Татьяны Молдованенко из села Новопавловка продолжалась 7 месяцев, с июля 2017 по февраль 2018 года.

Напомним, что в Николаеве суд оштрафовал депутата горсовета от «Оппоблока» Екатерину Лазуту, которая не внесла в декларацию автомобиль.