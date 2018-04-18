Купила авто и не внесла в декларацию: В Николаеве суд оштрафовал депутата горсовета от «Оппоблока» Лазуту

Екатерина Лазута Центральный районный суд Николаева привлек к административной ответственности депутата городского совета от «Оппозиционного блока» Екатерину Лазуту, поскольку она не внесла в декларацию покупку нового автомобиля.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в Николаевской области на своей странице в Facebook.

В мае 2017 года, Катерина Лазута приобрела «Volkswagen Tiguan» стоимостью 705 тысяч 700 гривен и не сообщила об изменениях в имущественном состоянии Национальное агенство по предотвращению коррупции.

Суд признал депутата виновной согласно части 2 статьи 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях, наложив на нее штраф суммой 1 тысячу 700 гривен.

Отметим, что согласно части 2 статьи 52 Закона «О предотвращении коррупции» в декларации необходимо указывать получение дохода или приобретениие имущества на сумму свыше 50 прожиточных минимумов.

Напомним, что ранее четверо депутатов Николаевского городского совета еще не подали в Реестр электронных деклараций сведения о своих доходах и имуществе, среди них была и Катерина Лазута. Позже ее признали невиновной в несвоевременной подаче декларации. В апреле 2018 года Лазута тоже несвоевременно подала декларацию о доходах.