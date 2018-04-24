Из-за долгов по зарплатам одно из зданий «Николаевского судостроительного завода» продают на аукционе

Здание выставленное на аукцион

ГП «СЕТАМ» Министерства юстиции Украины продает одно из зданий и земельный участок площадью 6,924 га «Николаевского судостроительного завода» (бывший «Судостроительный завод имени 61 коммунара») за 52,3 миллиона гривен.

Соответствующая информация указана на странице лота в «Системе электронных торгов арестованного имущества».

В стоимость 52,3 миллиона гривен входит: административный бытовой корпус, достроенная набережная с берегоукреплением, железнодорожные пути, автодороги и некоторые другие помещения. Отметим, что здание, как и сам судостроительный завод, принадлежит «Укроборонпрому».

Причиной продажи является задолженность предприятия по заработным платам, которая составляет 65 миллионов гривен.

Общий вид на здание и прилегающую территорию Здание выставленное на аукцион

Напомним, что в 2012 году в акватории реки Ингул, недалеко от этого здания затонуло судно «Василий Шукшин».