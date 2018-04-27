«Банкноты такого же номинала изыматься не будут»: Нацбанк выпустил в обращение монеты стоимостью 1 и 2 гривны

Национальный банк Украины выпустил в обращение монеты номинальной стоимостью 1 и 2 гривны.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Монеты будут находиться в обращении вместе с монетами номиналом 1 гривна старого образца и банкнотами номиналом 1 и 2 гривны предыдущих лет изготовления.

Директор департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко отметил, что с сегодняшнего дня монеты являются действительным платежным средством на территории Украины и обязательны к приему по их номинальной стоимости всеми физическими и юридическими лицами.

В то же время Нацбанк прекращает печатать банкноты номиналом 1 и 2 гривны.

- Новыми монетами украинцы смогут рассчитываться одновременно с банкнотами соответствующих номиналов неограниченный период времени, пока монеты постепенно не вытеснят банкноты в обращении, - подчеркнул Зайвенко. - Изыматься из обращения банкноты номиналом 1 и 2 гривны не будут, но со временем монеты полностью заменят изношенные и поврежденные банкноты?

Зайвенко также сообщил, что первая партия новых монет в количестве более 7 млн штук каждого номинала распределена между подразделениями Нацбанка для дальнейшего распределения между банками, которые обеспечат украинцев новыми монетами. Подчеркивается, что всего в этом году будет отчеканено около 140 млн монет номиналом 1 гривна и 145 млн монет номиналом 2 гривны.

- Мы тщательно проанализировали возможности банков и их логистические мощности, и предоставили банкам технические характеристики новых монет для настройки банковского оборудования, - пояснил Зайвенко.

Вес новой монеты номиналом 1 гривна составляет 3,3 грамма, а номиналом 2 гривны - 4 грамма. Для сравнения, монета номиналом 1 гривна старого образца вдвое тяжелее - ее вес составляет 6,8 грамма.

Напомним, ранее сообщалось, что Нацбанк презентовал монеты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен.