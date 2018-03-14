«Замена бумажных денег»: Нацбанк презентовал монеты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен

Национальный банк решил прекратить чеканку монет 1, 2, 5 и 25 копеек и перейти на округление сумм покупок с июля.

Об этом сообщил не пресс-конференции и.о. главы НБУ Яков Смолий, передает пресс-служба ведомства.

По его словам, с 1 июля 2018 года в Украине будут применяться правила округления общих сумм наличных расчетов. Соответствующие нормы содержатся в постановлении правления Нацбанка «Об оптимизации обращения монет мелких номиналов».

Согласно постановлению, НБУ прекращает чеканить монеты номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек. В то же время все эти номиналы разменных монет и в дальнейшем будут оставаться в обращении.

Для упрощения расчетов будут устанавливаться правила округления общей суммы покупки: сумма, которая заканчивается от 1 до 4 копеек, округляется в сторону уменьшения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0 копеек; сумма, которая заканчивается от 5 до 9 копеек, округляется в сторону увеличения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0 копеек.

В случае наличия у покупателя монет мелких номиналов он и в дальнейшем может ими рассчитываться, а в случае наличия таких монет у продавца, он может выдать покупателю сдачу этими номиналами. При безналичных расчетах округления не будут осуществляться.

Применение правил округления Национальный банк согласовал со всеми государственными органами. Также состоялись обсуждения с банками, представителями сферы торговли и услуг, деловым сообществом, которые положительно отнеслись к применению правил округления.

Кроме того, по словам Смолия, с 27 апреля НБУ выпустит в обращение монеты 1 и 2 гривны для постепенной замены банкнот, а также номиналом 5 и 10 гривен - с 2019 года.

- В международной практике номинальные ряды имеют в среднем 12 номиналов денежных знаков. И мы должны стремиться к этому, - сказал он.

Смолий также отметил, что такая замена позволит сэкономить государству около 1 млрд гривен с учетом срока службы монет. Монеты обращаются около 20 лет, а банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен могут обращаться незначительный промежуток времени (в среднем около одного года).

- К этому решению нас стимулирует и развитие безналичных расчетов, изменение покупательной способности гривны за последние 20 лет и изменения в поведении потребителей. Развитие безналичных расчетов приводит к уменьшению количества номиналов в номинальных рядах стран мира. И Украина - не исключение. Доля безналичных расчетов в Украине с использованием платежных карточек за последние пять лет выросла более чем втрое - до 39% на начало 2018 (с 12% - по состоянию на начало 2013 года), - добавил и.о. главы Нацбанка.

По его словам, в связи с физическим износом НБУ ежегодно изымает около 800 млн штук банкнот всех номиналов, почти половина из которых (более 40%) составляют именно банкноты от 1 до 10 гривен.

Кроме того, отметил Смолий, замена банкнот низких номиналов на монеты приблизит Украину к практике Европейского Союза, где существуют монеты номиналом 1 и 2 евро. Такую замену в свое время успешно провели Венгрия, Чехия, Дания, Япония, Канада, Великобритания, Австралия.

Напомним, в 2017 году Национальный банк Украины сообщил, что хочет прекратить чеканку монет номиналами 1, 2, 5 копеек (потому что стоимость изготовления таких монет превышает их номинальную стоимость) и монет номиналом 25 копеек (поскольку при отсутствии монет номиналами 1, 2 и 5 копеек 25 копеек не будут размениваться 10 копейками). При этом денежная единица Украины - гривна - и в дальнейшем будет равна 100 копейкам.